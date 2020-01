Basi Usa in Italia a rischio? Il pericolo maggiore per noi è in Iraq e Libano

Condividi

Dobbiamo avere paura, qui in Italia, per possibili ritorsioni dell’Iran contro gli Stati Uniti, nostri alleati e “ospiti” nelle basi militari sparpagliate fra Aviano, Sigonella, Livorno, Vicenza? Sono “obbiettivi sensibili”, come si dice in gergo, per vendette mirate? Se si può categoricamente escludere, data la distanza geografica, il lancio di missili come quelli sparati su due insediamenti americani in Irak questa notte, si potrebbero ipotizzare azioni di intelligence contro appartenenti all’esercito Usa di stanza nel nostro Paese. Ma in realtà anche questa è una supposizione dalla possibilità molto remota: secondo fonti indipendenti, l’Iran, la cui potenza di fuoco è incomparabilmente inferiore in mezzi rispetto al nemico Usa, non avrebbe interesse a una escalation, alla quale non seguirebbe il sostegno sicuro di superpotenze come Russia e Cina. Estendere il campo della rappresaglia per la morte del generale Qassem Soleimani agli altri Stati appartenenti alla Nato (che si è affrettata a sottolineare come l’assassinio sia stata un’iniziativa esclusivamente di Washington) sarebbe una mossa che moltiplicherebbe il numero dei nemici, ampliando lo scontro all’intero Occidente e non più solo al “Satana americano”. Una mossa strategicamente stupida.

Lo stesso attacco coi droni responsabile dell’uccisione del comandante dei pasdaran non è pacifico sia partito da Sigonella, come è stato scritto. Il modello di drone utilizzato, il Reaper, ha un raggio d’azione che non arriva a 2 mila kilometri, mentre Baghdad dista dalla località siciliana 2200 km. Quel che è certo è che truppe della 173sima brigata di parà a stelle e strisce sono partite da Vicenza per disporsi in uno dei punti caldi sul teatro mediorientale, il Libano sotto tiro degli Hezbollah filo-iraniani, a difendere l’ambasciata statunitense. Ciò non toglie che Sigonella in primis sia un centro di prima importanza per il Pentagono: di recente è atterrato il primo drone del sistema Alliance Ground Surveillance (Ags), che permetterà di tenere sotto controllo i quadranti fra Mediterraneo, Medio Oriente e Mar Nero. L’Italia vi contribuisce con moneta sonante e ha messo a bilancio fondi per l’acquisto del Reaper e di altri modelli come il Predator. Comprendendo altri velivoli già acquistati, la stima complessiva sarebbe di 1 miliardo e mezzo di euro. Senza contare gli F-35 già comprati, nella cui costruzione figura anche il gruppo italiano Leonardo-Finmeccanica. Ad Aviano, da cui materialmente decollano i soldati acquartierati nelle due basi Ederle e Del Din di Vicenza, gli Americani schierano caccia e soprattutto, benchè mai ufficializzate, bombe nucleari. Altre potrebbero arrivare dalla non più affidabile Turchia di Erdogan su suolo italiano, ad Aviano e a Camp Derby fra Pisa e Livorno. Il Ministero della Difesa ha smentito la voce, anche se un’analisi del Bulletin of Atomic Scientists e un’intervista a Bloomberg al generale a riposo Chuck Wald della Us Air Force suggeriscono che la seconda possa essere una destinazione verosimile.

Realisticamente, il pericolo maggiore riguarda anzitutto le nostre unità presenti sul terreno irakeno: un contingente di carabinieri addestratori (apprezzati dalle autorità locali, per altro) e un reparto di forze speciali, la Task Force 44, localizzata a Kirkuk, senz’altro il più esposto. In Libano, nella missione Onu denominata Unifil, più di mille soldati italiani contribuiscono alla forza d’interposizione fra Israele e il “partito di Dio” sciita. Qui il rischio di belligeranza c’è. Se l’Iran, come è più probabile, vorrà delimitare la vendetta alla zona mediorientale, o comunque contro luoghi che coinvolgono soltanto gli odiati Stati Uniti, la pur “americanizzatissima” Italia non dovrebbe essere in cima alla lista degli ayatollah di Teheran. Resta naturalmente sullo sfondo la questione politica delle servitù militari Usa nel nostro Paese: è nel nostro interesse essere la portaerei per operazioni militari a cui non partecipiamo, ma a cui forniamo pur sempre una postazione centrale senza poter intervenire sul loro utilizzo?