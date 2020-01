Fenice, “Il castello del principe Barbablù”: la fiaba horror dell’uxoricida seriale

Condividi

Con la sua durata di circa nove minuti, A Hand of Bridge op. 35, atto unico di Samuel Barber su libretto di Gian Carlo Menotti, è l’opera più breve del repertorio corrente. Due coppie malmaritate della buona borghesia americana giocano una mano di bridge, durante la quale ogni personaggio canta un’arietta rivelatrice dei suoi intimi desideri. Il castello del principe Barbablù, che debuttò a Budapest nel 1918 dopo una serie di bocciature e rifacimenti, è ritenuto la replica di Bartók all’impressionismo musicale francese, specie al trattamento dello stesso soggetto da parte di Paul Dukas (Ariane et Barbe-bleu,1907). La celebre fiaba dell’orrore intorno a un uxoricida seriale termina con una specie di lieto fine, in quanto tutte le mogli del duca sopravvivono in splendida prigionia nel suo castello dei misteri.

La recita di martedì 21 gennaio delle 19:00 sarà trasmessa in diretta da Rai Radio 3.

Direttore Diego Matheuz

Regia Fabio Ceresa

movimenti coreografici Mattia Agatiello

Scene Massimo Checchetto

Costumi Giuseppe Palella

Luci Fabio Barettin CAST A Hand of Bridge David Gidon Saks

Geraldine Ausrine Stundyte

Bill Christopher Lemmings

Sally Manuela Custer CAST Il castello del principe Barbablù Judit Ausrine Stundyte

Il principe Barbablù Gidon Saks

Il bardo Karl-Heinz Macek Le mogli di Barbablù

Pia Mazza

Francesca Penzo

Noemi Bresciani