La storia che in Finlandia si lavora 4 giorni a settimana è una fake news

Frenate gli entusiasmi: la storia che in Finlandia, su proposta della premier Sanna Marin, si lavorerebbe sei ore al giorno per quattro giorni alla settimana sarebbe una fake news. A smascherarla è David Puente su Open riportando una rettifica del The Guardian che era stato tra i primi a rilanciare la notizia.

L’idea di cambiare l’orario standard lavorativo c’era ed era stata lanciata nell’agosto 2019 dalla stessa Marin che successivamente ha riferito di aver abbandonato l’idea di questa riforma del lavoro. Il 7 gennaio anche il governo finlandese aveva smentito le dichiarazioni riportate dalla stampa internazionale.