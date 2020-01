Tre veneti al Grande Fratello Vip: chi sono

Condividi

Questa sera tornerà il Grande Fratello Vip. Giunto alla sua quarta edizioni, andrà in onda su Canale 5 e quest’anno il reality sarà condotto da Alfonso Signorini. Tra i concorrenti, con nomi più o meno noti, ci sono ben tre veneti: una vicentina e due veronesi. Abbiamo già parlato qui di Paola Di Benedetto, vediamo chi sono gli altri due.

Andrea Denver

Il suo vero nome è Andrea Salerno, è nato a Verona il 3 maggio 1991 ma vive a New York. Dal 2015 al 2017 ha vinto il titolo di “The Model of the Year Award – Social Media Star Men” su Models.com. Ha partecipato ai video musicali di Jennifer Lopez I Luh Ya Papi e di Taylor Swift Blank Space. I suoi addominali sono famosi in tutti il mondo e hanno catturato la curiosità anche di Madonna con la quale è molto amico. Su Instagram vanta 1 milione e 200 mila follower.

Fabio Testi

E’ uno degli attori italiani più amati. Nato a Peschiera del Garda il 2 agosto 1941, la sua carriera inizia con alcuni spot pubblicitari. Ben presto, però, il suo talento viene notato, e così negli anni ’60 debutta insieme a Sergio Leone come controfigura nel film Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo. Due anni dopo, invece, lo troviamo in C’era una volta il West. Tuttavia la vera svolta arriva quando Fabio viene scelto per prendere parte al film Il Giardino dei Finzi Contini, diretto da Vittorio De Sica. Negli anni successivi collabora con grandi artisti del cinema italiano, tra i quali Giuseppe Patroni Griffi e Pasquale Squitieri. Negli anni ’70, Testi inizia a diventare popolare anche all’estero, grazie al film L’importante è amare, del regista polacco Andrzej Żuławski. In seguito, nel 1985 lo troviamo tra i protagonisti di Io e il Duce, per la regia di Alberto Negrin, al fianco di Susan Sarandon e Anthony Hopkins. Nel 1996 Fabio Testi prende parte alla fiction Mediaset Il ritorno di Sandokan, interpretando il ruolo di Yanez de Gomera. Nei primi anni 2000 partecipa a diverse serie tv, per poi entrare nel cast di concorrenti de L’Isola dei Famosi, nel 2013, e del Gran Hermano Vip, versione spagnola del celebre reality, nel 2004.