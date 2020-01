Paola Di Benedetto: chi è la vicentina del Grande Fratello Vip

Condividi

Linkedin email

Paola Di Benedetto, l’influencer e modella vicentina, oggi compie 25 anni e festeggia il suo compleanno preparandosi ad entrare al Grande Fratello Vip. La prima puntata della quarta edizione della casa più spiata d’Italia andrà in onda questa sera su Canale 5 e sarà condotta per la prima volta da Alfonso Signorini. In passato Paola ha avuto una relazione di tre anni e mezzo con Matteo Gentili, ex calciatore del Vicenza. Poi durante l’avventura all’Isola dei Famosi ha avuto un flirt con Francesco Monte finito in malo modo dopo pochi mesi. Dall’estate del 2018, tra alti e bassi, è legata al cantante Federico Rossi, del duo musicale Benji & Fede.

In un’intervista a Chi, la modella ha dichiarato: «Ho accettato il GF Vip perché voglio che la gente conosca la vera Paola. All’Isola mi sono infilata in una dinamica di coppia (la storia con Monte, ndr) che non ripeterei. Penso che potrei continuare a essere innamorata di chi è fuori (Federico Rossi, ndr): chi si aspetta una nostra rottura resterà deluso». Infine Paola ha confidato di voler uscire dal clichè «della bella statuina: sono più normale di tante altre che dicono di esserlo. L’unico problema che potrei incontrare nella casa è che ci sarà gente più grande di me e tenderanno a trattarmi come una bambina: non temo le donne litigiose e vorrei conoscere bene Barbara Alberti. Wanda secondo me può essere pungente e anche Pupo ha un caratterino».

Chi è Paola Di Benedetto

Appena diventata maggiorenne ha lavorato come modella e showgirl: è arrivata seconda al concorso locale Miss Vicenza, partecipando anche a Miss Grand Prix Veneto, vincendo il titolo di Miss Antenna 3 e Model Girl. Ha lavorato per varie emittenti televisive locali, tra cui TvA Vicenza, come valletta e conduttrice. Nel 2016 partecipa a Miss Italia, poi sbarca negli studi Mediaset come madre natura a Ciao Darwin 7 – La resurrezione e diventa anche la valletta a Colorado. Sul suo profilo Instagram può vantare circa un milione di follower.