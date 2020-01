Proposta Ue su sbarchi: «Blocco navale in Libia»

Condividi

Linkedin email

Riattivare la missione “Sophia” per fermare gli sbarchi dalla Libia (ma non solo). La proposta, secondo indiscrezioni riportate da alcuni organi di stampa, sarebbe stata fatta nel corso di un mini vertice tra i ministri degli esteri di Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna, alla presenza dell’alto rappresentante per la politica estera comunitaria, Josep Borrell.

La missione, ufficialmente denominata “Eunavformed”, venne lanciata nel 2015 per contrastare flussi migratori irregolari lungo il Mediterraneo centrale, così come deputata al rispetto dell’embargo sulle armi in Libia decretato dall’Onu nel 2011. I risultati non sono stati soddisfacenti tanto che l’iniziativa è stata proseguita solo mezzi aerei e non navali, e non piaceva all’ex ministro Matteo Salvini, che la vedeva più come un ponte aereo per il trasporto di clandestini.

Ridare forza a “Sophia”, secondo alcuni analisti, va letto come un modo per risolvere la marginalizzazione della Libia, nodo critico nello scacchiere internazionale per il traffico (legale ed illegale) d’armi.

(Ph Shutterstock)