«Un altro carabiniere suicida. E’ una strage sileziosa »

E’ stato trovato senza vita la sera della Befana, nei boschi di Cavazzo Carinico, nell’Udinese. Per il luogotenente dei carabinieri Paolo Straulino, che avrebbe compiuto 50 anni tra qualche mese e 30 anni di servizio l’anno prossimo, non c’era più nulla da fare: l’ufficiale al comando della stazione di Tolmezzo si è tolto la vita con la pistola d’ordinanza. Il militare era stato anni in servizio nel Veneziano, alla Giudecca.

Oltre al cordoglio dell’Arma, sul sito Infodifesa.it è stata pubblicata una bruciante denuncia: “Nel silenzio dei media, continua la strage silenziosa degli appartenenti alle Forze di Polizia, numeri che stracciano ogni statistica e che dovrebbero far capire che il problema non è solo di natura familiare o economico, è un malessere più profondo e inascoltato. I suicidi si susseguono con una cadenza impressionante. Una strage trasversale che interessa uomini e donne di tutte le realtà del comparto sicurezza e delle forze armate. Purtroppo anche il 2020 inizia con queste tragedie: soltanto pochi giorni fa un finanziere si è tolto la vita”.

Sos Suicidi

Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768