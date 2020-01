VIOFF Golden Factor, a Vicenza il sabato si tinge d’oro

Condividi

Dal 17 al 19 gennaio andrà in scena la quarta edizione del Fuori Fiera di Vicenzaoro: VIOFF Golden Factor, un evento promosso da Comune di Vicenza e Italian Exhibition Group. Nella serata di sabato 18 il centro storico di Vicenza si tingerà d’oro, ancora una volta. Con passione ed entusiasmo, creatività ed energia. Per una moltitudine di iniziative.

In Piazza dei Signori ci sarà il Palladio Tribute, con la celebrazione del talento vicentino per antonomasia, Andrea Palladio e la Basilica Palladiana, in uno spettacolo di musica e luci, accompagnato da un concerto gospel. Sempre in Basilica sarà prevista l’apertura fino a tarda sera della mostra Ritratto di donna – Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi. Le immagini di grande fascino, un centinaio le opere esposte, fra dipinti, disegni, sculture, abiti e gioielli, sapranno conquistare anche i numerosi visitatori stranieri che saranno nel capoluogo berico in occasione di Vicenzaoro.

Nei bar e ristoranti del centro si svolgerà l’edizione Golden di ViWine, appuntamento speciale sulle eccellenze vinicole e gastronomiche locali, che andrà a segnare un percorso ideale di raffinate degustazioni nel cuore della città, con vini di prestigio e piatti della tradizione. Nello Spazio AB 23, la compagnia Theama Teatro si esibirà nello spettacolo L’Urlo, una pièce suggestiva e surreale sul tema della follia in modo trasversale, tratto dal racconto di Robert Graves. Le emozioni non finiscono qui: nel Polo Universitario di Vicenza avrà luogo la sfilata di abbigliamento di Miss VIOFF, in collaborazione con i negozi del centro, che accenderà i riflettori sulla ricchezza territoriale nel settore della moda, oreficeria e gioielleria.