Condividi

Linkedin email

Nuovo video di Alessandro Benetton sui suoi canali social. Questa volta il fondatore di 21 Invest spiega come i “no” abbiano influenzato la sua via più dei “sì” e lo fa raccontando alcuni passaggi fondamentali della sua carriera, che lo hanno portato a scegliere una strada lontana dal Gruppo di famiglia. L’imprenditore influencer, però, ci tiene a sottolineare che non sono stati “colpi di testa” bensì scelte nate dall’esperienza. E cita anche Pitagora.

(Ph Alessandro Benetton screenshot Youtube)