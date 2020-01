Art&Ciocc ad Asiago con il re del cioccolato Ernst Knam

Condividi

Se siete amanti del cioccolato, il weekend del 7-8-9 febbraio 2020, non prendete impegni: in centro storico ad Asiago torna “Art & Ciocc. Il Tour dei Cioccolatieri”. Il tour lungo l’Italia del cioccolato infatti farà tappa anche quest’anno sull’Altopiano dei 7 Comuni, precisamente in Piazza Carli ad Asiago, dove per la prima volta verrà allestita una grande struttura coperta che garantirà l’evento anche in caso di freddo e maltempo con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme, aperti dalle 9 alle 21.

Quest’anno, inoltre, Art&Ciocc Asiago avrà l’onore di ospitare un nome prestigioso come quello di Ernst Knam, chef di fama internazionale tedesco di nascita e milanese d’adozione, proclamato Campione Italiano di Cioccolateria e diventato noto in Italia come il “Re del Cioccolato” grazie all’omonimo programma TV che lo vede protagonista e particolarmente amato dal pubblico grazie al ruolo di giudice del seguitissimo programma “Bake Off Italia”. Knam salirà sul palco la mattina di sabato 8 febbraio dove stupirà il pubblico con il suo personalissimo stile caratterizzato dalla ricercatezza e da abbinamenti fuori dal comune. Le sue creazioni infatti seguono la stagionalità degli alimenti e le sue interpretazioni di cioccolato, spezie e frutta rendono la sua pasticceria inconfondibile.

(ph: shutterstock)