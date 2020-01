Quella volta che Baggio sbagliò il rigore. Brasile – Italia ’94: la rivincita

Condividi

Linkedin email

Non lo ritirerà, quel rigore volato al cielo, Roberto Baggio. Il pallone d’oro, infatti, non raggiumgerà i compagni per la riedizione della finale dei Mondiali ’94 Brasile – Italia, finita 3 a 2 ai calci di rigore.

La gara si disputerà allo stadio “Presidente Vargas” di Fortaleza, questa sera alle 21 (l’1 e 30 in Italia). Nel Brasile – allenato dal ct di allora, Carlos Parreira – già annunciata la presenza di Taffarel, Gilmar Rinaldi, Cafu, Jorginho, Marcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldao, Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Bebeto, Zinho, Paulo Sergio e Viola. La Nazionale Italiana conterà su Franco Baresi, Albertini, Apolloni, Zola, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro e Tassotti; ci saranno inoltre gli Azzurri di altre epoche, come Panucci, Schillaci, Vierchowod, Eranio e Paolo Rossi. In panchina l’inossdabile Arrigo Sacchi.

(Ph Mondiali.net)