Condividi

Linkedin email

Azienda Zero segnala che dalle 9.50 di questa mattina il servizio di Acquisizione Centrale (SAC), funzionale alla gestione delle ricette dematerializzate, è bloccato a causa di un malfunzionamento del Ministero. Problema che sta impattando sui sistemi di tutte le regioni italiane e crea disservizi.

Azienda Zero è in contatto diretto con il Ministero per monitorare l’andamento della situazione.

Il problema ad ora non è ancora risolto.

(Ph Shutterstock)