Meteo, sole e nebbie brinose in pianura. Livelli di smog alle stelle

Serenissima Meteo prevede per i prossimi giorni un tempo soleggiato tranne nebbie anche brinose specie nelle pianure meridionali. L’inquinamento si mantiene sempre su valori medio-alti. Vediamo le previsioni nel dettaglio per i prossimi giorni.

VENERDÌ 10 E SABATO 11 GENNAIO

Nelle pianure piú meridionali banchi di nebbia anche brinosa, con parziale innalzamento e/o diradamento nelle ore centrali con schiarite, altrove specie in montagna sereno o poco nuvoloso con transito di nubi alte-stratificate piú consistenti per venerdí. Qualitá dell’aria: ancora presenza ubiquitaria di concentrazione medio-alte di PM10 su gran parte del Bacino Padano Adriatico seppur in lieve diminuzione. Temperatura in pianura: minime tra -1 e -4 gradi, massime tra i +8 e +10 gradi. Venti: calma in pianura, deboli da ovest in montagna.

DOMENICA 12 E LUNEDÍ 13 GENNAIO

Condizioni pressoché immutate con nebbie nelle zone meridionali in diradamento nelle ore piú calde, altrove soleggiato. Gelate notturne. Temperature minime sui -2,-3 gradi, massime tra +3 e +6 gradi. Calma di vento.

CAMPI MEDI FINO Al 18 AL GENNAIO

Pur registrando una certa riduzione della struttura anticiclonica permarranno condizioni di prevalente stabilitá con inversioni termiche e formazioni nebbiose sulle zone pianeggianti. Temperature di poco superiore alle medie.