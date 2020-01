«Mose: manutenzione paratoie in Arsenale è follia»

Condividi

“Tornare indietro sulla scelta, sostenuta anche dall’ex ministro Toninelli, di portare a Marghera le impattanti manutenzioni delle paratoie del Mose è una follia che non possiamo assolutamente sostenere”.

Lo afferma Arianna Spessotto, deputata M5S, commentando l’ipotesi di individuare l’Arsenale come centro per le manutenzioni del Mose. “Negli scorsi mesi, con i colleghi veneti, mi sono molto spesa affinché queste inquinanti lavorazioni venissero spostate dall’Arsenale, in pieno centro cittadino – spiega Spessotto – Finalmente, con l’individuazione dell’area ex Pagnan a Marghera pensavamo che tutti avessero compreso l’altissimo valore del complesso – totalmente sottoposto alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali – e le straordinarie possibilità di valorizzazione culturale e cantieristica dell’area. Evidentemente qualcuno si è perso qualche pezzo e Venezia, alla faccia degli appelli internazionali per una sua maggiore tutela, ancora una volta rischia di ritrovarsi con delle lavorazioni industriali fortemente impattanti nel cuore della città storica”. Per Spessotto sarebbe “uno scempio che non possiamo permettere e anzi, ribadiamo la necessità di rimuovere anche gli obbrobri che hanno già alterato il monumentale “arzanà de’ Viniziani”.

