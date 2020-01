Ostriche, vongole e cozze contaminate: sale l’allerta per il norovirus

Condividi

Allarme per molluschi e ostriche provenienti dalla Francia per una presunta contaminazione da norovirus. Le autorità francesi hanno disposto un richiamo per i prodotti che sono commercializzati in diversi Paesi Ue. La notizia è stata riportata da Le Monde e altri media francesi. Il virus può causare gravi disturbi gastrointestinali. I primi sintomi della malattia compaiono di regola dopo un periodo di incubazione di 12–48 ore. Spesso si manifestano bruscamente con vomito e forte diarrea, di frequente accompagnati da mal di testa, dolori addominali e muscolari. In casi isolati può anche verificarsi febbre. Nei gruppi a rischio, come le persone anziane, i bambini e le persone immunodepresse, il decorso della malattia può avere effetti più gravi.

Inoltre i norovirus sono molto contagiosi con la trasmissione che avviene attraverso la bocca, il contatto con la pelle (ad es. mani contaminate) o con oggetti (ad es. maniglie della porta contaminate), attraverso l’inalazione di goccioline sottili nell’aria (ad es. dopo il vomito). Una buona igiene delle mani è importante, cioè un lavaggio regolare e accurato con il sapone, soprattutto dopo l’espletamento dei bisogni fisiologici. Si raccomanda la disinfezione delle mani. Le superfici o i tessuti contaminati da feci o vomito devono essere disinfettati o lavati a oltre i 60 °C. Attenzione: con la preparazione abituale delle cozze non si può garantire che i norovirus siano sufficientemente inattivati per prevenire l’insorgere della malattia.

