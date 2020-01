Sondaggio: nel 2020 per tre italiani su 10 nascerà una nuova forza anti-Salvini

Condividi

Un terzo degli italiani non è soddisfatto del panorama politico attuale e crede che nascerà un nuovo soggetto politico. E’ quanto emerge dalle rilevazioni di Nando Pagnoncelli per la trasmissione di La7, Dimartedì.

Gli intervistati, alla domanda su quale sarà il principale protagonista della politica italiana nel prossimo futuro sarà, secondo il 30% degli intervistati, proprio la Lega. A sorprendere, però, è il 27% che indica un “soggetto politico nuovo“. Difficile interpretare cosa si aspettino, se un partito del premier Conte o delle Sardine o un nuovo contenitore di centro sinistra. Sicuramente, per gli intervistati, non hanno un futuro Pd e M5s: entrambi saranno protagonisti solo per il 9%.