Lubamba mezza nuda e “sbiancata”: «Così mi invitate in tv a parlare di razzismo?»

Sylvie Lubamba, la showgirl “tosco-congolese” lanciata anni fa da Piero Chiambretti ieri intorno alle 13:60 quando in piazza del Duomo a Milano c’erano circa -2 gradi, ha realizzato una performance/manifestazione personale contro il razzismo. L’ex concorrente del reality “La Talpa” sorreggendo dei cartelli, si è fatta pitturare dalla testa ai piedi di bianco. L’intento di Lubamba era lamentarsi del fatto che non venga mai chiamata nei salotti televisivi quando si dibatte di razzismo, stupita del fatto che gli autori dei programmi tv non invitino mai in questi talk-show ospiti di colore.