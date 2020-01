Tagli, i Comuni al governo: «Li cancelli o sarà guerra al Tar»

Condividi

«Se il Governo non ci ascolta siamo pronti a ricorrere al Tar sul Fondo di solidarietà. Il ricorso, se verrà, avrà lo scopo di cancellare tagli per 7 milioni e 782 mila euro». A sostenerlo, su Facebook, è il sindaco di Treviso Mario Conte in qualità di presidente dell’Anci Veneto.

«Decurtazioni, le ennesime, che i municipi veneti (i penalizzati sono 418 sul totale di 563) hanno subito ingiustamente e contro logica: per aver svolto il proprio bene il proprio lavoro e per avere i conti in ordine» aggiunge Conte, che ieri, in un tavolo congiunto con altri amministratori locali, ha presentato il documento che verrà sottoscritto da tutti i sindaci.

Lo scopo di tale documento è, spiega Conte, «chiedere al Governo di rimuovere gli esiti penalizzanti dell’accordo raggiunto alla Conferenza Stato – Città sul Fondo di Solidarietà Comunale che porterà a un taglio di 7,8 milioni di euro per le nostre municipalità. Ciò si tradurrebbe in una drastica riduzione dei servizi essenziali per i cittadini!!!Attenzione, però: noi non vogliamo assolutamente subire distorsioni e ingiustizie! Se non verremo ascoltati, proseguiremo la nostra battaglia nelle sedi opportune. In precedenza, 44 Comuni Trevigiani avevano presentato ricorso vedendosi riconoscere sia dal TAR che dal Consiglio di Stato 25 milioni del Fondo di Solidarietà, cifra inizialmente tagliata da Roma. Ricordiamoci sempre – conclude Conte – che i Comuni sono gli enti più vicini al cittadino: non si può continuare a bastonare chi, quotidianamente, cerca di dare risposte».

