Australia in fiamme, Luxottica dona 100 mila dollari

Condividi

Linkedin email

«Mentre gli incendi boschivi continuano a bruciare in diverse parti dell’Australia, i nostri pensieri vanno a tutte le coloro che sono coinvolti». Inizia così il post Facebook di Luxottica che comunica di aver donato 100 mila dollari a Disaster Relief & Recovery Fund della Croce Rossa australiana e WIRES Wildlife Rescue. «Stiamo inoltre collaborando con le autorità antincendio locali per fornire colliri lubrificanti a coloro che si trovano nelle aree colpite. La strada per il recupero delle comunità colpite è lunga», concludono. Per avere maggiori informazioni su come aiutare clicca qui e qui.

(ph: shutterstock)