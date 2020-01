Carnevale di Venezia 2020: un mix di gioco, amore e follia

Condividi

“Il Gioco, l’Amore e la Follia”, questo il tema del Carnevale di Venezia 2020, con la direzione artistica di Massimo Checchetto, si svolgerà dall’8 al 25 febbraio. I festeggiamenti inizieranno con la tradizionale festa sull’acqua in rio di Cannaregio. Il 9 febbraio verrà inaugurato invece il Mestre Carnival Street Show, mentre Piazza San Marco, dal 15 al 25, ospiterà incontri e sfilate. Oltre 150 gli eventi in programma e oltre 300 gli artisti coinvolti. Tra le location coinvolte anche l’Arsenale e Rialto, mentre eventi paralleli avranno luogo al Lido di Venezia, Marghera, Campalto, Burano e Zelarino e in altri Comuni dell’area.

E se l’amore è il protagonista, fedele compagno della follia e del gioco, di questa edizione carnevalesca, alla serata di San Valentino non poteva non essere dedicata particolare attenzione con l’opening del palco in Piazza San Marco. Non mancheranno, come ogni anno, eventi tipici come i “voli”, il concorso per la maschera più bella e la proclamazione della Maria del Carnevale. Il budget complessivo per quest’anno ammonta a circa 2 milioni di euro, metà dei quali ricavati provenienti da sponsor e partnership.