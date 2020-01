Occhi al cielo: arriva la prima eclissi di luna del 2020

Condividi

La prima eclissi del 2020 sarà visibile a partire dalle 18:07 di oggi, venerdì 10 gennaio, ora in cui avverrà, secondo quanto diffuso dall’Unione Astrofili Italiani (UAI), il contatto tra la Luna e il cono di penombra della Terra. Non si tratterà di un’eclissi totale, specificano da UAI, bensì penombrale parziale.

Occhi al cielo dunque a partire dalle 18.00, poiché la prossima eclissi è prevista per il 16 maggio 2022. Lo spettacolo, che prevede che la Luna transiti per la penombra della Terra, si potrà ammirare da tutta Italia e raggiungerà il suo culmine alle 20:10 per poi concludersi alle 22:12. 4 ore mozzafiato, quindi, da non perdere assolutamente.

(ph: shutterstock)