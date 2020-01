Spaventoso incendio nel Veronese, paura per mamma e due figli

Condividi

Un incendio veramente spaventoso divampato dal tetto di una casa, che essendo ventilato ha tra l’altro reso molto difficili le operazioni dei Vigili del Fuoco. Come riporta Paola Dalli Cani su L’Arena di oggi, la donna presente in casa, a Brognoligo di Monteforte d’Alpone, si è allarmata quando ha visto il fumo nero che non smetteva di uscire dalla cappa del fornello.

Allora ha fatto uscire di casa i due figli, appena in tempo prima che l’incendio divampasse. I pompieri sono intervenuti in 12, con 5 mezzi, e dopo molte ore sono riusciti a domare il rogo. Ma la casa è andata distrutta.

Immagine di repertorio

(Ph Vigili del fuoco Veneto)