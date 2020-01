Cerca operai ma non li trova: «Preferiscono reddito cittadinanza»

Condividi

«Cerco 16 operaie ma non riesco a trovarle. Tante lavorano per pochi mesi per poi prendere la disoccupazione ed altre preferiscono lavorare in nero per non perdere il reddito di cittadinanza». E’ questa la denuncia di Mikela Group srl, un’azienda in provincia di Ancona che si occupa di pulizie in particolare per il settore alberghiero e cerca collaboratrici da formare e assumere a tempo indeterminato.

«Offro un lavoro sicuro e stabile ma nessuno sembra volerlo. Ho urgenza di trovare queste persone, basta che siano serie e con voglia di lavorare», conclude la titolare dell’azienda.

(ph: imagoeconomica)