Saldi troppo bassi per errore, scatta sommossa: deve intervenire la polizia

Sono dovuti intervenire diversi agenti della polizia per riuscire a calmare la sommossa dei clienti in un ipermercato “Casino” di Montpellier, nel sud della Francia. Il motivo? Per errore sono stati esposti articoli in saldo con uno zero in meno. Ad esempio un televisore del valore commerciale di 439,99 euro era venduto a 30 euro.

Una volta che il personale se n’è accorto, ha tentato di spiegare l’equivoco ai clienti che però si sono rifiutati di pagare il prezzo corretto e non volevano lasciare il negozio. Come riporta il quotidiano locale Midi Libre, «i toni della discussione sono saliti in serata e nell’ipermercato si sono registrati impressionanti tafferugli».

A quel punto i dipendenti preoccupati hanno contattato la polizia che è stata costretta ad evacuare il negozio con la forza in un’operazione durata oltre un’ora.