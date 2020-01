Cittadella: «Feriti dopo la mancata promozione in A. Ma alla squadra voto 7»

Condividi

«Dopo aver sfiorato la serie A siamo ripartiti non benissimo, ma abbiamo ricostruito un’identità e il girone d’andata è stato comunque positivo». Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, alla guida della squadra dal 2015, traccia il bilancio del campionato di B al giro di boa, prima del via al girone di ritorno, il 19 gennaio contro lo Spezia. Con il Cittadella quinto, a quota 29 in piena zona play-off.

Voto alla squadra?

Direi 7. Siamo dentro ai play-off, il bilancio è positivo, anche di punti. Abbiamo mantenuto l’entusiasmo, non era facile. E dobbiamo essere soddisfatti dell’atteggiamento di chi vuole provare a crescere. Chiudiamo l’andata con il sorriso per quello che è stato fatto.

Non facile ripartire dopo la promozione mancata alla finalissima: vinto a Verona e poi perso in casa.

Ci credevamo tutti di poter fare il salto, dopo aver vinto la prima. E’ stato più bravo il Verona, a noi sono rimaste le ferite, non semplici da gestire. Bisognava ricreare obiettivi, sicurezza e capacità di credere di poter ripartire a fare qualcosa di importante. C’è stata grande partecipazione di tutti, società, direttore, giocatori, che un po’ alla volta hanno smaltito la delusione e guardato avanti. Qualche nuovo compagno ha portato entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco. La squadra ha un suo modo di interpretare il calcio e di provare a giocarsela con tutti. Nel mondo dello sport bisogna avere la capacità di dimenticare quello che si è fatto e saper ripartire.

Al giro di boa manca qualche punto in casa, mentre il Cittadella è terzo per risultati in trasferta.

Vero, abbiamo subito due sconfitte, con Cosenza ed Entella, e in un paio di partite, con Pisa e Chievo, potevamo riuscire a vincere. Quando affrontiamo squadre che si chiudono molto soffriamo questo tipo di atteggiamento. Dobbiamo essere bravi a saper vivere bene queste partite e a trovare soluzioni dal punto di vista tattico.

Vi manca anche qualche gol.

Se togliamo i rigori ai gol realizzati dagli attaccanti, siamo vicini alla media. Vedi Iemmello (Perugia) che ne ha tirati tanti. Sicuramente abbiamo costruito tanto in fase offensiva e siamo stati poco concreti, ma è una questione di squadra, in generale. Diaw è uno degli attaccanti con più gol in B. Ma quello che abbiamo creato non sempre l’abbiamo raccolto, è una delle carenze che ci ha portato ad avere qualche punto in meno.

Si aspetta qualcosa dal calcio mercato?

Abbiamo una squadra completa, che ha 2/3 giocatori per ruolo. Hanno dimostrato nel concreto di avere capacità quindi non mi aspetto niente. Certo al mercato può sempre succedere qualcosa, qualche richiesta ai nostri giocatori. Per quanto mi riguarda però sono soddisfatto della rosa che ho.

Le altre venete come stanno? Il Chievo era un’attesa protagonista.

Non è mai facile quando si retrocede, come quando perdi una finale a 20 minuti dalla conclusione della partita. Devi riprendere il cammino e trovare subito la strada. Il Chievo Verona ha una squadra costruita anche con giocatori abbastanza giovani, di prospettiva, e con elementi di grandi capacità. Credo che sarà protagonista.

Il Venezia invece fatica.

Il Venezia lo scorso hanno era retrocessa ed è stata ripescata. Hanno ricostruito con un allenatore giovane, che mi pare abbia capacità importanti. Come sempre ci vuole un po’ di tempo. Anche il Venezia è squadra di qualità e capacità, in molte partite hanno fatto prestazioni importanti. Credo che la squadra possa dire la sua.

Benevento imprendibile? Ha 12 punti di vantaggio sulla seconda.

I numeri ci dicono questo. E’ una squadra che sicuramente fa della concretezza e delle grandi capacità dei giocatori di esprimersi sempre al massimo la propria forza. Da qui alla fine vedremo quanti riusciranno a metterli in difficoltà. Hanno quasi un piede in serie A ma nel calcio non si sa mai.

Per voi obiettivo minimo play-off?

Piano, il primo obiettivo è rimanere in questa categoria, non dobbiamo mai perdere la nostra dimensione. Da lì poi cerchiamo di fare qualcosa di più rispetto all’andata, riuscirci significherebbe fare un campionato straordinario. Lottiamo per questo, con l’atteggiamento di cercare di migliorarci sempre.

La serie A a Cittadella è un sogno? Anche per il mister?

Cittadella è una realtà che ha ambizione e voglia di provarci. Andare in A sarebbe un salto importante e difficile. Per un allenatore uno di quei risultati che rimangono nella storia del calcio e quindi un’impresa che val la pena di vivere, anche perchè sognare non costa niente. In questo momento però lavoriamo con attenzione, la vita è fatta di sogni ma anche di concretezza.

E la concretezza è trasferta a La Spezia il 19 gennaio.

Esatto, concentriamoci su quella.

(ph pagina facebook AS Cittadella)