Cicero, il ritorno. A fianco di Berlato

New entry in Fratelli d’Italia a Vicenza: Claudio Cicero, ex assessore della giunta di centrodestra del capoluogo, a giorni farà il suo ingresso dalla porta principale, come responsabile provinciale per le infrastrutture del partito di Giorgia Meloni. L’indiscrezione circola insistentemente negli ambienti politici berici, che dopo l’ultimo rimpasto deciso dal sindaco Francesco Rucco nell’ottobre scorso (il secondo in soli quindici mesi di amministrazione), sembravano in parte pacificati: saziato il leone leghista, con il commissario locale Celebron, originariamente allo sport, vistosi via via dotare anche dei lavori pubblici prima e delle infrastrutture poi, e rabbonito il ghepardo meloniano, con il coordinatore regionale Sergio Berlato pago della mobilità al neo-assessore Mattia Ierardi e una parte della delega alla sicurezza al consigliere comunale Naclerio, a farne le spese però era stato lui, Cicero, civico di destra sbranato pezzo a pezzo per poi essere scaricato definitivamente da Rucco per far posto agli altri.

Tutti si aspettavano da parte sua una feroce contestazione per rappresaglia, e invece l’uomo delle rotatorie in questi tre mesi di astinenza si è eclissato. Adesso torna in pista a fianco di Berlato, che al suo mazzo aggiunge una carta che ha un certo richiamo in città. Con quali conseguenze politiche sulla maggioranza a Palazzo Trissino, è ancora da capire. Di sicuro è il segno che Fratelli d’Italia punta ad avere sempre più peso, nonostante quello elettorale sia ben lungi dal fare concorrenza alla Lega. Come è abbastanza probabile che Cicero, d’ora in avanti non più isolato ma con le spalle coperte, tornerà a farsi sentire. In un ritorno alle origini ideologiche, per lui da sempre con il cuore schieratissimo a destra.