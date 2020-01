L’oroscopo della settimana (13-19 gennaio): Gemelli, perché tanta fretta?

Condividi

Linkedin email

♈-ARIETE

GUADAGNI IMMEDIATI?

Le stelle sottolineano il fatto che per te attualmente ci sono stupende possibilità per guadagni immediati e soddisfacenti, visto che sei spinto dall’ambizione ad attuare politiche molto vantaggiose. Tieni sotto controllo però Saturno e Plutone, poiché potrebbero spingerti a comportamenti rischiosetti… In compenso, grazie all’ingresso di Venere nei Pesci, tutte le situazioni affettive e sentimentali si tingono di dolce romanticismo.

♉-TORO

GIOVE COMPLICE DI URANO

Giusto all’inizio settimana, lunedì 13, Urano visto dalla terra torna in moto diretto e offrirà allora il meglio della sua audacia e della sua impaziente tempestività. Quello che vuoi lo vuoi subito, e senza attese. La complicità di Giove è un altro elemento che fa giudicare assai positiva la tua settimana e sottolinea lo stato di benessere che stai avvertendo Le attuali protezioni e gli incoraggiamenti sono numerosi, forti e concreti.

♊-GEMELLI

PERCHE’ TANTA FRETTA?

I progetti che hai in mente sono da affrontare a tamburo battente su indicazione di un Mercurio che ti sponsorizzerà visto che ora passa nel Segno amico dell’Aquario. Marte, contrario poiché si trova nell’opposto Sagittario, potrebbe farti distratto, poco attento e un tantino vulnerabile per un pizzico di scarsità di istinto d’autodifesa. Fai le cose con calma e non farti soffiar sul collo da una fretta che non è giustificata dagli eventi.

♋-CANCRO

TI SERVE CONSAPEVOLEZZA.

Il processo con il quale devi definire meglio e con maggiore puntigliosità i rapporti con gli altri è iniziato! L’affollarsi di Giove, Sole, Saturno e Plutone e fino a giovedì 16 anche Mercurio di fronte a te, e stanziati tutti nel Capricorno, ti fanno render conto che in parecchi casi non godi proprio per niente dell’autonomia che invece è una sensazione che desideri provare e anche usare con assoluta libertà d’azione! Ti serve più consapevolezza.

♌-LEONE

SENTIMENTI CALOROSI E APPAGANTI

L’amore e i sentimenti condivisi tornano a dimostrarsi amichevoli e armoniosi. E’ finalmente passata la fase di una eccessiva possessività che ha forse connotato di sé i periodi appena precedenti, dandoti la certezza che nulla ti sarà d’ostacolo nel vivere serenamente le faccende legate alla coppia. E Marte suggerisce che la passione e l’eros possano essere dei mezzi con i quali comunicare con la persona che ti ama e che ami.

♍-VERGINE

PRENDITI CURA DI TE

Prendersi cura di sé per la salute, per la bellezza, per il benessere di vita in generale è l’invito che ti lancia Venere, preoccupata che tu non ti occupi troppo di te stessa e delle cose che ti riguardano da vicino. Cure, attenzioni, scelta alimentali disintossicanti e leggere, e magari maggior movimento durante la giornata sono cose elementari, facili da realizzare, ma servono appunto per non trascurarsi e per star bene. Sempre meglio!

♎-BILANCIA

ULTIMO QUARTO DI LUNA.

L’Ultimo Quarto di Luna, la fase lunare che si avvera in settimana proprio nella Bilancia, avviene quando qualcosa diventa obsoleto e superato, quando occorre eliminarlo, modificarlo e correggerlo.Il massaggio delle stelle è indirizzato a farti eliminare qualcosa di non più utile nella tua vita, per esempio rancori domestici che sarebbe bene superare, o tensioni per cose che sono ormai passate e non più operative. Anche in amore!

♏-SCORPIONE

AMORE E COMPLICITA’

L’intesa amorosa si colora di mille colori, come Pino Daniele cantava della sua sfavillante e pittoresca Napoli. Il favore di Venere e quello di Nettuno, entrambi di stanza ora nei Pesci, dà alle situazioni affettive legate all’attualità un tocco di disarmante tenerezza e mette l’amore nel bel mezzo della scena! E’ certo che la tua necessità di un legame saldo, affettuoso e coinvolgente è alla base della tua sincera offerta d’amore e di complicità.

♐-SAGITTARIO

BUONA REATTIVITA’

La presenza di Marte nei Gradi Zodiacali che ti riguardano promette energia a gogò e pure una carica erotica assai pronunciata. E poi in questa fase sei atletico, scattante, pieno di brio e di vitalità. Il fisico è capace di pronte reazioni e per di più anche l’atteggiamento che hai nei confronti della vita è propositivo e audace. Vuoi cose per le quali sei disposta a batterti e a misurarti con chi non sarebbe tanto d’accordo.

♑CAPRICORNO

RASSICURAZIONE E VANTO.

La stretta congiunzione del Sole con Plutone e con Saturno, lunedì 13, ti fa sentire in cima al mondo: coccolata e vezzeggiata dalla disponibilità del cielo di esaudire i desideri che covi nell’anima. Inoltre la presenza di Giove nella Prima Decade afferma che sei in una fase di grande visibilità. Il tuo modo di fare e i successi che con costante impegno hai finalmente ottenuto sono sotto gli occhi di tutti e rappresentano un vanto, una bella rassicurazione.

♒-ACQUARIO

MERCURIO NEL SEGNO.

C’è un cambio della guardia nella presenza dei pianeti nel tuo bel Segno: si perde Venere – che si dirige vero i successivi Pesci- e ci si avvantaggia della stimolante impronta di curioso dinamismo rappresentato da Mercurio. Mercurio vorrebbe usare una certa immediatezza e una veloce subitaneità in tutto, ma Urano dal Toro lo avverte che in qualche caso è bene affidarsi a ritmi meno sostenuti. Ci sono campi in cui la calma è davvero preziosa

♓-PESCI

VENERE IN VISITA…

E’ sempre una festa quando avviene la visita di Venere in un determinato Segno. E per te la festa è doppia poiché il pianeta dell’amore viene a far compagnia al sentimentalissimo Nettuno… Venere comporta gentilezza, affettività manifesta, grazia nei legami e situazioni comunque confortevoli. Aspettati che trait-d’union affettivi, sia recenti e sia datati, si confermino e si rinforzino dandoti la sensazione di esser davvero molto amata!

A cura di Susy Grossi consulente astrologico

Ph. Shutterstock