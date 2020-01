Pitti Uomo: Maritan lancia le scarpe green e “made in Verona”

Condividi

Linkedin email

Maritan Verona è la nuova collezione creata dal gruppo Maritan, storica azienda scaligera: calzature realizzate in maniera artigianale, con un design contemporaneo, e basate su materiali ecosostenibili, biodegradabili e plastic free. La linea è stata lanciata a Pitto Uomo a Firenze, nei giorni scorsi.

«Ogni calzatura è interamente cucita per garantire la massima flessibilità e morbidezza, da calzare come il guanto di un gentleman – spiega l’azienda – La lavorazione Flexy Blake Stitched rende ultra flessibile sia la tomaia che la suola in cuoio, ed evita l’utilizzo di materiali sintetici o colle, per una filosofia completamente green. I pellami sono scelti esclusivamente a concia naturale cento per cento vegetale e cuoio rigenerato, con fondi in gomma riciclata e lacci in cotone riciclato».