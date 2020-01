Vicenza, manifestazione anti-Usa: «Mobilitazione permanente»

Condividi

«Il presidio di questa sera è stata solo la prima di molte iniziative contro la guerra!».

Così gli attivisti del centro sociale Bocciodromo di Vicenza al termine del presidio che si è svolto ieri sera alle 18 e 30 davanti alla Caserma Ederle, da cui è partito un contingente alla volta del Medio Oriente. Alla manifestazione, durata un’ora e mezza, hanno partecipato circa 200 militanti di diverse sigle della sinistra antagonista. Non sono stati segnalati episodi di tensione di rilievo ma disagi al traffico, molto intenso a quell’ora in viale della Pace.

Giovedì, sempre al Bocciodromo, si terrà un’assemblea “Stop the war”: «Crediamo che sia nuovamente tempo che la nostra città torni in uno stato di mobilitazione permanente: scendiamo in piazza e riprendiamo un confronto aperto e collettivo, per capire insieme come opporci alla guerra, connettendo le lotte, per non essere testimoni, ma agire con disobbedienza e diserzione».

(Ph Bocciodromo Facebook)