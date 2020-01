Rogo in Cansiglio, gli ambientalisti: «Avvertimento di stampo mafioso»

Condividi

«Il rogo è doloso». E’ quanto sostengono gli ambientalisti a proposito dell’incendio divampato all’Epifania in Cansiglio, tra Vallorch e i Pich.

Michele Boato (Ecoistituto veneto “Alex Langer”) e Giancarlo Gazzola (Mountain Wilderness) raccontano su diverse testate e siti di settore che l’episodio è avvenuto davanti a testimoni: «Alcuni escursionisti hanno notato due persone che li precedevano: uomini tra i 50 e i 60 anni abbandonavano il tracciato e uscivano sul pascolo, all’altezza dell’ex base militare, vicino a un grande faggio isolato. Proprio alla base della pianta, il fuoco stava iniziando a divampare, alimentato dall’erba secca, mentre i due uomini si allontanavano velocemente» dicono .

Grazie all’intervento dei presenti «Quando sono arrivati i Carabinieri forestali e i Vigili del fuoco, l’incendio era quasi spento. Ma sarebbe bastata una decina di minuti in più e le fiamme avrebbero raggiunto il vicino bosco: una macchia di abeti di confine tra il bosco stesso e il pascolo». «Difficile che, per distrazione, qualcuno abbia gettato un mozzicone di sigaretta. Anche perché l’incendio era piccolo, ma con parecchi punti di innesco. Si tratta di un’azione voluta e premeditata. E in Cansiglio e nei dintorni, purtroppo, non rappresenta una novità – proseguono Boato e Gazzola – A ridosso della tradizionale marcia di novembre, è bruciata Casera Palantina e, un paio d’anni fa, è stato gravemente danneggiato dalle fiamme il rifugio escursionistico Vallorch. Ora questo tentativo di incenerire il pascolo e il bosco».

Nessuna rivendicazione ma tante domande e sospetti: «Forse, a compiere azioni potenzialmente disastrose per il Cansiglio, è qualcuno che preferisce rimanere anonimo. E senza far capire il motivo. Un modo di operare che non sembra casuale o di un piromane, ma sa di avvertimento di tipo mafioso, magari per creare un clima di paura e sospetto continuo. Non stiamo parlando solo di un luogo con attività economiche, ma anche di un’area di grande interesse storico e naturalistico. Chi avranno voluto avvertire mafiosamente stavolta i piromani? Forse vogliono dissuadere coloro che chiedono l’istituzione di una riserva naturale? Oppure far paura a chi chiede che il Cansiglio diventi patrimonio Unesco? O, ancora, è l’avvertimento di qualcuno che intende far capire, colpendo nell’anonimato, che questa è “casa sua” e non vuole alcuna ingerenza esterna?».