Cortina: vip e autorità per la Freccia del Cielo e la pista Lacedelli

Cortina scende in pista con una grande novità. Incastonato nel panorama mozzafiato delle Cinque Torri, ha inaugurato oggi il nuovo tracciato Lino Lacedelli, una variante di 1.5 km della principale Cinque Torri dedicata al grande alpinista che conquistò il K2 nel 1954, nonché primo presidente della società Impianti Averau.

“Queste opere sono fondamentali per l’evoluzione della città in vista dei grandi eventi sportivi dei prossimi anni”, ha ricordato il Commissario di Governo Luigi Valerio Sant’Andrea, che ieri ha inaugurato anche la nuova e avanguardistica cabinovia Freccia nel Cielo. Presenti al battesimo della pista Lacedelli anche Alessandro Benetton, presidente della Fondazione Cortina 2021; Marco Zardini, presidente Impianti a Fune di Cortina d’Ampezzo, Auronzo, Misurina e San Vito; il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina; Alberto Ghezze, responsabile sportivo della Fondazione Cortina 2021; Kristian Ghedina, ambassador dei Mondiali 2021.

I protagonisti della conca ampezzana si sono alternati ai microfoni nel saluto inaugurale moderato da Massimiliano Ossini, conduttore di Linea Bianca su Rai1. Significativa, al taglio del nastro, la partecipazione della famiglia di Lino, tra cui la figlia Alberta Lacedelli, che ha poi “piantato” il cartello della pista dedicata al padre, e di Lorenzo Lorenzi, socio fondatore della società Impianti Averau.

La pista, la prima pubblica in Italia per l’allenamento agonistico, è completamente attrezzata per gli allenamenti e pensata per le qualificazioni alle gare e per il training degli atleti anche oltre i Mondiali di sci alpino 2021. Il tracciato, con quasi 300 metri di dislivello, presenta pendenze al di sotto del 40% ad eccezione di alcuni tratti più ripidi. Completa dei più moderni servizi, dalle reti di sicurezza A, al sistema di innevamento artificiale, a quello di cronometraggio, la pista Lacedelli aumenta così l’offerta della ski area Lagazuoi – 5 Torri – Giau.

