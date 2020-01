Meteo: foschie, nebbie e temperature in diminuzione

Condividi

lunedì 13. Permangono condizioni di tempo stabile con cielo in montagna in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi alte. In pianura iniziali foschie e nebbie, in parziale dissolvimento nelle ore centrali, lasceranno spazio a cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stabili o in lieve diminuzione in pianura con gelate diffuse, stazionarie o in lieve aumento in montagna con marcate inversioni termiche; massime in generale diminuzione, anche sensibile nelle zone di pianura interessate da nebbie persistenti.

Venti. In quota da deboli a moderati sud-occidentali. In pianura deboli in prevalenza occidentali.