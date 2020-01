Porno-generazioni: Siffredi dà del gay a Felicitas. La replica: «Vai in pensione»

Condividi

Qualche giorno fa, per essere precisi l’8 gennaio, durante una diretta social Rocco Siffredi ha fatto outing al collega Max Felicitas: «Quando sul set di un film hard lo metti a girare con 10 uomini è a ca**o duro, quando lo metti a girare con 3 super fi**e è a ca**o moscio. Ecco a voi pensare chi è e com’è davvero Max Felicitas. Che lui oggi abbia capito che è meglio dire che gli piace la f**a perché deve guadagnare soldi va bene è giusto, ma la verità è questa: lui non è un vero pornostar ma è stato molto bravo a farvelo credere!»

Dopo quattro giorni di silenzio stampa, oggi, 12 gennaio, Felicitas tramite un video postato tramite le Instagram story del suo profilo finalmente parla, e replica a Siffredi: «C’è un anziano porno attore italiano che vive all’estero che continua a usare il mio nome per farsi pubblicità e tentare di rimanere attivo almeno sui social. Ragazzi glielo ripeto, basta usare il mio nome, e soprattuto io sono Max Felicitas e non sono l’erede di nessuno; tanto meno di un attempato che nel 2020 fa video con due donne e 70 uomini. I numeri sono chiari a tutti, Xvideos dice che sono il quarto pornoattore più forte al mondo. Sono il pornoattore uomo con più follower su Instagram al mondo e conto più di 300.000.000 visualizzazioni sui miei video. W il porno italiano! Vorrei dirgli di godersi le sue mitiche glorie passate ed andare in pensione perché carissimo io sono il futuro!»

Il botta e risposta proseguirà via social, in qualche salotto televisivo o magari in qualche aula di tribunale?

(Ph Notizieaudaci.it)