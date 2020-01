Le righe storte non fermano l’Hellas: remuntado anche il Genoa

Condividi

E’ durata poco più di 10 minuti l’ansia dell’11 gialloblù davanti alla bolgia del Bentegodi. Nonostante l’assenza di bomber in formazione (Pazzini indisponibile), la cooperativa del gol di Juric rimonta il Genoa, passato in vantaggio al 41′, e chiude il girone di andata all’8° posto in classifica, con una partita in meno. Partita che ha lasciato ben vendere la differenza di spirito, più che di caratura, delle due formazioni, con i grifoni che hanno nel portiere Perin il migliore in campo.

VERONA-GENOA 2-1

41′ Sanabria (G), 55′ rig. Verre (V), 65′ Zaccagni (V)

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre. All. Juric

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Cassata, Schone (52′ Behrami), Sturaro, Barreca; Pandev (59′ Favilli), Sanabria (75′ Agudelo). All. Nicola

Ammoniti: Rrahmani (V), Criscito (G), Schone (G), Amrabat (V), Pandev (G), Verre (V), Behrami (G), Cassata (G).

Serie C

La capolista LR Vicenza all’esordio nel 2020 pareggia a Fermo: scialbo 0-0 al Recchioni. Peggio ha fatto il Padova, sconfitto per 2 a 1 a Fano, mentre è stata rimandata per infortunio arbitrale la partita della Virtus Verona contro il Gubbio (0-1). Male l’Arzichiampo che perde in casa con l’Imolese.