Brumotti accoltellato a Monza: «Salvo grazie al giubbotto antiproiettile»

Ieri, a Monza, Vittorio Brumotti e la troupe di Striscia la notizia sono stati aggrediti durante le riprese di un servizio che documentava il degrado e le attività di spaccio in un parco del capoluogo lombardo. L’inviato di Striscia si trovava nei pressi di una zona nota per il traffico droga e, nonostante la presenza delle forze dell’ordine, è stato attaccato con un coltello come racconta lui stesso: «A un certo punto gli spacciatori si sono accorti di alcune telecamere nascoste e hanno aggredito i miei collaboratori, scambiandoli per dei poliziotti. Un membro della nostra troupe è rimasto ferito a una gamba, mentre io ringrazio il giubbotto antiproiettile che è sempre con me. Stavolta ci è andata bene». Il servizio completo andrà in onda durante la puntata di questa sera alle 20.35 su Canale 5.

Brumotti aveva girato dei servizi anche in Veneto, in particolare a Verona, Padova, Mestre e Vicenza. Anche nel capoluogo berico, una volta giunto nei pressi di Campo Marzo, era stato aggredito sia fisicamente che verbalmente. Contro di lui e la troupe quella volta pensanti minacce: «Ti tagliamo la gola» e lancio di pietre e biciclette.