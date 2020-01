«Centri sociali, la vera casta: costano 60 milioni alla collettività»

Condividi

«I centri sociali sono diventati la vera casta. Secondo una stima riportata dalla stampa, i centri sociali tra bollette non pagate e affitti arretrati costano allo Stato ben 60 milioni di euro, il tutto con il beneplacito di governi che non ritengono necessario provvedere agli sgomberi dei locali occupati o di amministrazioni che addirittura costruiscono modi per regolarizzare la loro permanenza in immobili pubblici».

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia-MCR in Consiglio regionale del Veneto Sergio Berlato che puntualizza: «Uno dei tanti esempi è rappresentato dal Centro sociale Bocciodromo di Vicenza, che mentre occupa un immobile del comune, organizza manifestazioni durante le quali vengono imbrattati i muri della Caserma Ederle, vengono provocati scontri con le Forze dell’Ordine e si inneggia alla liberazione di indagati per i fatti accorsi lo scorso 27 luglio in Val di Susa dai sostenitori No Tav, il tutto mentre la loro sede viene perquisita dalla Digos. Per quanto ancora Fratelli d’Italia dovrà chiedere il rispetto della legge e delle Forze dell’Ordine?».