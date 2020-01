«L’Iran? Si trova vicino a Venezia»: il sondaggio americano

Condividi

Risultato sorpresa nel sondaggio condotto da Morning Consult/Politico nei giorni in cui la tensione tra Washington e Teheran è alle stelle. Agli americani intervistati è stato chiesto di collocare correttamente l’Iran in una cartina geografica priva dei nomi dei vari paesi.

Solo il 28% ha risposto correttamente. Il resto le ha sparate grosse. C’è chi ha collocato l’Iran nei Balcani ma molti si sono concentrati sull’Italia: Teheran si troverebbe in Puglia. Oppure nelle Marche. O perchè no, in Liguria. E c’è addirittura chi la colloca nei pressi di Venezia.