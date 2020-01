Meteo: bel tempo e nebbie fino al weekend

Condividi

Sul Nord Italia continua a persistere un promontorio di matrice atlantica che manterrà condizioni di tempo stabile almeno fino a giovedì, senza precipitazioni, in prevalenza soleggiato in montagna salvo locali annuvolamenti, caratterizzato in pianura da foschie, nebbie e nubi basse specie da martedì. Venerdì pressione in cedimento per l’avvicinamento di una saccatura ma al momento senza effetti significativi sulla regione. Vediamo le previsioni nel dettaglio di Arpav.

Martedì 14. Tempo ancora stabile con cielo in montagna sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature e per qualche nube bassa sulle Prealpi occidentali al mattino; in pianura nuvoloso per frequenti foschie/nebbie o nubi basse in parziale dissolvimento nelle ore centrali. Precipitazioni. Assenti. Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale aumento sulla pianura centro-meridionale, in calo in montagna; massime in generale diminuzione. Venti. In pianura deboli in prevalenza dai quadranti occidentali. In quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mercoledì 15. Condizioni simili a quelle di martedì con cielo in montagna sereno o poco nuvoloso per passaggio di velature e per qualche possibile nube bassa sulle prealpi occidentali o locali nebbie in qualche fondovalle al mattino; in pianura ancora in prevalenza nuvoloso per frequenti foschie/nebbie o nubi basse in parziale dissolvimento nelle ore centrali. Precipitazioni. Assenti. Temperature. In generale lieve aumento salvo nelle valli dove le temperature risulteranno stazionarie. Venti. In pianura in prevalenza deboli occidentali. In quota deboli/moderati sud-occidentali.

Giovedì 16. Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte, a tratti estese in montagna, e sui settori più settentrionali della pianura; in pianura probabili foschie/nebbie o nubi basse specie nelle ore più fredde, localmente in parziale dissolvimento sulla pianura meridionale. Temperature minime stazionarie o in diminuzione in pianura, massime in generale aumento.

Venerdì 17. Permangono condizioni di stabilità con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo ingresso di nubi medio-alte verso sera. Sulla pianura meridionale durante le ore più fredde probabili foschie, nebbie e nubi basse in parziale diradamento e sollevamento. Temperature minime senza notevoli variazioni salvo risultare in calo sulla pianura meridionale e in quota; massime stazionarie in pianura, in calo sulle zone montane.

