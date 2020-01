Padova, l’autunno si colora con Van Gogh

Condividi

Linkedin email

Linea d’ombra taglia il traguardo dei venticinque anni di attività con la mostra, curata da Marco Goldin, “Van Gogh, i colori della vita” in autunno a Padova, al Centro San Gaetano. La mostra dedicata all’artista olandese si terrà dal 10 ottobre 2020 all’11 aprile 2021. L’esposizione, promossa in collaborazione con il Comune di Padova, ospiterà 125 opere, molte provenienti dai maggiori musei del mondo, tra cui il Kröller-Müller e il Van Gogh Museum di Amsterdam. 40 dipinti e 40 disegni del pittore, tra cui opere celebri come l’autoritratto con cappello di feltro grigio, simbolo della mostra. Accanto a queste, numerose opere di artisti con i quali Van Gogh entrò in contatto: Gauguin e Delacroix, Courbet e Bernard. Un’esposizione che ripercorre la vita e carriera del suo protagonista: dai due anni nelle miniere del Borinage in Belgio, al tempo nel Brabante olandese, fino agli anni francesi che la mostra indaga in modo approfondito.

I biglietti in prevendita saranno disponibili dal 15 al 21 gennaio mentre le prenotazioni apriranno il 10 aprile. Per maggiori informazioni visita il sito.