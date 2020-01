Indimenticato Pantani, oggi il Pirata avrebbe compiuto 50 anni

Condividi

Nasceva cinquant’anni fa a Cesena Marco Pantani, il pirata su due ruote la cui morte, a distanza di 16 anni, è ancora avvolta nel mistero. Un campione indimenticabile (e indimenticato) per le sue imprese in maglia rosa messe a segno nel corso di una rapidissima, come nel suo stile, carriera purtroppo prematuramente stroncata quel 14 febbraio del 2004.

Tanti i campioni a cui il Pirata, questo il soprannome con cui Marco Pantani era stato ribattezzato, ha strappato in salita il podio: da Jan Ullrich a Pavel Tonkov. Eppure, il Coppi dei giorni nostri continua a vivere, oltre che nel ricordo dei tanti patiti del ciclismo, anche nelle aule giudiziarie per via di quella morte così opaca, che non ha spazzato via, come il Pirata era solito fare in pista, i tanti dubbi e le accuse che gravitano attorno alla sua sfera privata. Certamente quello che vogliamo ricordare è il campione di sempre, quello in maglia rosa e che, felice e fiero, di diritto sale sul podio.