Grave incidente sul lavoro nella tarda mattinata di oggi a Padova nel magazzino dell’azienda Pittarello. Un operaio è stato colpito alla testa da un camion che stava effettuando una manovra in retromarcia. Le condizioni dell’uomo, un 55enne, sono apparse subito gravi: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale e versa in pericolo di vita. Sul posto, oltre al Suem, Spisal e carabinieri.

(ph: shutterstock)