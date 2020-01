Sanità: medico guardia travolto da armadio, Smi denuncia insicurezza sedi

Condividi

Roma, 13 gen. (Adnkronos Salute) – E’ stato travolto da un pesante armadio, mentre apriva lo sportello, nella sede della guardia medica dove prestava servizio a Senorbì, in provincia di Cagliari. E’ accaduto ieri pomeriggio a un medico di continuità assistenziale di 57 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato dal 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari.

“E’ un episodio molto grave e, allo stesso tempo, rappresenta una condizione d’insicurezza che molti professionisti vivono sul loro posto lavoro. La nostra piena solidarietà al collega ferito e gli auguri di pronta guarigione, anche se sappiamo già che ci vorrà molto tempo. Da parte nostra sarà fatto tutto quanto ci compete per la tutela dei suoi diritti”, commenta Marina Fancellu, segretario regionale del Sindacato medici italiani (Smi) della Sardegna.

“La continuità assistenziale (ex guardia medica) rappresenta un elemento peculiare e qualitativo dell’assistenza sanitaria territoriale. Non è pensabile che nei presidi come quello di Senorbì – conclude – si metta a rischio l’incolumità dei professionisti che ci lavorano. L’azienda per la Tutela della salute della Regione Sardegna intervenga per verificare che le norme di sicurezza siano rispettate in tutto il territorio regionale”.