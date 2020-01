Tragico frontale tra giovani: muore barista

Condividi

L’ennesima vittima della strada in Veneto è una barista di 25 anni di Mestre che, come riportano i giornali locali, ha perso la vita ieri sera poco prima delle 22 in un tragico frontale nei pressi di un incrocio, impattando con un’auto con a bordo tre giovani della zona, rimasti feriti in maniera non grave.

La strada è stata chiusa per alcune ore. Sul posto 118, pompieri e carabinieri. Purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare. Nei pressi dello stesso incrocio qualche tempo fa è stata investita e uccisa una 69enne.