Regionali, appello agli ambientalisti: «Contro Zaia uniamoci in un’unica lista»

Il Forum veneto per la salute, l’ambiente e la solidarietà, nato il 23 novembre scorso, lancia un appello a tutte le persone, i giovani, le associazioni, i comitati attivi nei territori della regione: «Formiamo una lista elettorale unitaria per le prossime elezioni per affrontare con decisione le principali emergenze ambientali e sociali in Veneto. Creiamo una reale alternativa ambientalista e solidale all’attuale maggioranza di Zaia, sistema di potere e di devastazione del Veneto, e all’inconsistente “opposizione” del Pd ».

«Sono in corso da anni lotte, anche durissime, per difendere la salute e l’ambiente dall’assalto di cementificazione, contaminazione di acque, aria e suolo, da pesticidi, PFAS, incenerimento dei rifiuti, allevamenti intensivi, grandi opere inutili, aggressione turistica di Venezia e delle Dolomiti, privatizzazione strisciante della sanità. Vogliamo un radicale cambiamento nella cura dei territori, a partire dalla gestione delle acque, dalla produzione del cibo, la riconversione ecologica delle attività produttive e della mobilità, per la tutela della salute e del lavoro».

I firmatari

Massimo Benà, Ro

Michele Boato, Ve

Eleonora Capovilla, Pd

Cristian Cecchinato, Pd

Giovanni Colombo, Tv

Carlo Costantini, Ro

Titta Fazio, Vi

Giancarlo Furlan, Ve

Giancarlo Gazzola, Tv

Francesco Gennaro, Ro

Elena Macellari, Pd

Alberto Peruffo, Vi

Osvaldo Piccolotto, Tv

Valeria Pistollato, Pd

Massimo Marco Rossi, Ve

Gianluigi Salvador,Tv

Ivano Spano, Pd

Sandro Tonello, Pd

Ivaldo Vernelli, Ro

Andreina Visconti, Ve

(ph: Facebook Cillsa Cillsa)