Ennesimo incidente mortale sul lavoro. La tragedia è avvenuta a Cavaion Veronese poco dopo le 10. Secondo la prima ricostruzione la vittima sarebbe rimasta folgorata in via Ceriel mentre potava degli alberi.

Sul posto i vigili del fuoco e gli operatori del 118, intervenuti con l’ambulanza e l’elicottero, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. L’indagine è in carico allo Spisal.