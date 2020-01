Paola di Benedetto tradita da Fede: «Un momento di debolezza capita a tutti»

Condividi

Paola Di Benedetto, concorrente vicentina del Grande Fratello Vip, ha parlato con gli altri coinquilini della sua storia d’amore con Federico Rossi. In particolare la modella sembra confessare che il motivo della loro rottura la scorsa estate sia stata a causa di un tradimento. Il cantante del duo Benji e Fede avrebbe avuto un flirt con un’ex allieva di Amici, Emma Muscat. Rumor mai confermato dai diretti interessati, nemmeno dopo che i due sono tornati ufficialmente insieme.

Durante una conversazione con gli altri coinquilini, l’ex Madre Natura ha dichiarato: «Non può capitare un momento di debolezza a qualcuno? Non parlo di innamoramento, ma tradimento fisico. L’importante è poi guardarsi negli occhi, dirselo, capire comunque di amarsi e andare avanti». Parole che non sono sfuggite agli utenti social che le hanno interpretate come una conferma del tradimento da parte di Federico.