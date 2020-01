Padova, il vescovo su don Marino: «Non è casto, abbiamo le prove»

Condividi

In riferimento alla vicenda che riguarda don Marino Ruggero, che ha dato le dimissioni da parroco di San Lorenzo in Roncon di Albignasego (Pd) lo scorso 2 gennaio, la Diocesi di Padova comunica che ieri, lunedì 13 gennaio, è iniziato, su mandato del vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, il processo canonico nei suoi confronti, presso il Tribunale ecclesiastico diocesano.

A don Marino, alla luce di precise accuse avvalorate da prove, vengono contestati comportamenti non consoni allo stato clericale, inerenti agli impegni derivanti dall’obbligo del celibato per i preti. «Don Marino Ruggero – conclude la nota della Diocesi -, contrariamente a quanto finora egli stesso ha dichiarato pubblicamente, era a piena conoscenza dell’ambito delle accuse a lui rivolte, che hanno portato il vescovo a disporre un’indagine previa e successivamente al fermo invito a dimettersi spontaneamente, proprio per dargli la possibilità di difendersi nelle sedi adeguate (tribunale ecclesiastico), dalle accuse che gli sono state rivolte».

(ph: Facebook Marino Ruggero)