Jennifer Lopez come vicina di casa: «Vorrei vivere in un paesino in Italia»

Il sogno nascosto di Jennifer Lopez? Trasferirsi in un paesino in Italia e vivere una vita tranquilla. E’ questo quando rivelato dalla cantante durante un’intervista a Vanity Fair. «Vorrei vivere una vita più semplice e sana in un luogo in cui magari posso andare in bicicletta, comprare il pane e metterlo nel mio cestino e poi tornare a casa e metterci la marmellata sopra, e mangiare e dipingere e sedermi su una sedia a dondolo davanti ad una bellissima veduta di un albero di ulivo o di una quercia e semplicemente sentirne l’odore», ha spiegato la Lopez.

