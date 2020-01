Meteo: sole, nebbia intensa e gelate mattutine. Ma nel weekend cambia

Condividi

Secondo le previsioni di Serenissima Meteo, nei prossimi tre giorni non ci sarà nessuna grande differenza di condizioni atmosferiche: il cielo rimarrà soleggiato con qualche velatura più o meno sparsa e qualche banco di nebbia specie al mattino. Una sola cosa differenzierà le tre giornate, ovvero la diffusione della nebbia: questa infatti andrà aumentando, con la diffusione minore domani e la massima venerdì, giornata in cui i banchi potranno essere anche particolarmente densi. Comuni a tutte e tre le giornate saranno anche le gelate mattutine, favorite dall’assenza di vento, dalle temperature minime e anche dalla nebbia, specialmente quella di venerdì.

Il primo cambiamento significativo si avrà tra il pomeriggio e la sera di venerdì, quando le nubi andranno aumentando e saranno accompagnate dalla possibilità di rovesci, che continueranno nel weekend. Per quanto riguarda le temperature mercoledì i valori rimarranno stabili tra i 2 ed i 6 °C con valori minori fino a -4/-2 °C nelle zone montane; giovedì non ci saranno grandi differenze, se non riguardanti i valori massimi che potranno raggiungere gli 8 °C. Le somiglianze termiche finiranno venerdì, quando i valori minimi sono attesi nel range -4/2 °C per molte zone sia di pianura che di montagna, mentre i valori massimi potranno toccare gli 8 °C nelle zone in cui non ci saranno ostacoli per la luce solare, altrimenti risulterà difficile andare oltre i 5.