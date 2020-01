Pif in piazza con le Sardine: «Finalmente mi sento meno solo»

Condividi

Linkedin email

Ci sarà anche Pif sul palco della manifestazione delle Sardine che scenderanno in piazza Maggiore a Bologna il 19 gennaio. Il regista, intervistato del Corriere della Sera, ha annunciato la sua presenza: «Finalmente mi sento meno solo. Di colpo mi ritrovo tra tanta gente che ha voglia di manifestare perché non si riconosce in una certa politica. Questi ragazzi hanno fatto tornare le persone a manifestare in un’epoca in cui il massimo sforzo è mettere un like».

E sul futuro delle Sardine, Pif commenta: «Qualunque cosa diventeranno, nulla sporcherà la loro partenza. Questi ragazzi hanno portato a casa un successo enorme».

(ph: imagoeconomica)